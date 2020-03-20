الأرصاد المصرية تحذر من تقلبات تشهدها حالة الطقس اليوم

يشهد طقس اليوم، الجمعة، في مصر، انخفاضا في درجات الحرارة، لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية.

أفاد الموقع الإلكتروني "مصراوي"، صباح اليوم، الجمعة، بأن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة.

ونقل الموقع الإلكتروني عن لسان إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية، تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية، وبأن الطقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وأشارت شاكر إلى نشاط الرياح على السواحل الشمالية ومناطق من القاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد ومناطق من القاهرة والوجه البحري.

وأضافت شاكر: "تبلغ درجات الحرارة على القاهرة 17 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية 17 درجة، وعلى شمال الصعيد بين 19- 20، وتبلغ على جنوب الصعيد بين 25- 26 درجة مئوية".

ونوهت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن حالة البحرين (الأحمر والمتوسط) من معتدلة إلى مضطربة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيهما بين من 2 - 2.5 مترًا.

ونصحت شاكر المواطنين المصريين بضرورة استمرار ارتداء الملابس الشتوية، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار، كون البلاد تعيش فترة تقلبات جوية غير مستقرة ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة إلى ضرورة القيادة بهدوء على الطرق أثناء الشبورة الماشية، واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات، فضلاً عن الحفاظ على مسافة كافية بين السيارة والأخرى.​