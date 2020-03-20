قائد معركة "السلطان يعقوب"... دمشق تنعى وزير دفاعها السابق... صور وفيديو

نعت دمشق صباح اليوم الجمعة، وزير دفاعها السابق، قائد معركة "السلطان يعقوب" الشهيرة، العماد علي محمد حبيب.

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، في بيان لها نشرته قناة "السورية" الرسمية، وفاة وزير الدفاع السوري السابق، العماد علي محمد حبيب، في مستشفى الأسد الجامعي في دمشق عن عمر يناهز 81 عاما.

انتسب حبيب إلى الجيش السوري عام 1959، وفي عام 1962 تخرج من الكلية الحربية في سوريا، واتبع دورات تأهيلية عسكرية عالية وتخصصية بما فيها دورة القيادة والأركان ودورة أركان عليا.

وبحسب موقع وزارة الدفاع السورية، تدرج بالرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة لواء عام 1986 وإلى رتبة عماد عام 1998.

وشغل حبيب مختلف الوظائف العسكرية في القوات المسلحة من قائد كتيبة إلى قائد لواء مشاة ميكانيكي، وقاد معركة "السلطان يعقوب" في البقاع اللبناني ضد إسرائيل، والتي انتصرت فيها دمشق بعد معارك ضارية عام 1982.

وعيّن حبيب قائدا لفرقة مشاة ميكانيكية عـام 1984، وقائدا للقوات الســورية في حرب الخلـيج الثانية «عاصفة الصحراء» عام 1990 ـ 1991، وقائدا للقوات الخاصة عام 1994.

وفي عام 2002عُيِّنَ نائبا لرئيس هيئة الأركان السورية، وبتاريخ 11 أيار/ مايو 2004عُيِّنَ رئيسا لهيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة. وفي 3 حزيران/ يونيو 2009 تم تعيينه نائبا للقائد العام للجيش والقوات المسلحة ، وزيرا للدفاع، ليختم بذلك تاريخه العسكري.