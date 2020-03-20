سوريا تمنع دخول العرب والأجانب مؤقتا في إطار مواجهة فيروس كورونا

وجاء في بيان وزارة الداخلية الآتي: نظرا للمخاطر الصحية الجسيمة التي يحملها الفيروس المذكور، وتطور انتشاره على المستوى العالمي، ولضمان الحفاظ على ​الصحة العامة​ في جميع أرجاء ​الجمهورية العربية السورية​، وتوفير أقصى معايير ​السلامة العامة​ للمواطنين والمقيمين، أصدر وزير الداخلية تعميما يمنع دخول العرب والأجانب، بغض النظر إن كانوا حاملين بطاقات إقامة في القطر أو سمات دخول مسبقة من بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج، القادمين من الدول: ​الصين​ - ​ايطاليا​ - ​إيران​ - ​كوريا الجنوبية​ - ​إسبانيا​ - ​ألمانيا​ - ​فرنسا​ - ​أميركا​ - ​اليابان​ - ​بلجيكا​ - ​استراليا​ - ​النرويج​ - ​الدنمارك​ - ​السويد​ - ​فنلندا، وذلك لمدة شهرين".

وأضاف البيان: "منع دخول العرب والأجانب، بغض النظر إن كانوا حاملين بطاقات إقامة في القطر أو سمات دخول مسبقة من بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج، القادمين من الدول: قطر - ​البحرين​ - ​الإمارات​ - ​الكويت​ - مصر - ​العراق​ - ​لبنان​ - ​السعودية​ - ​الجزائر​ - تونس - ​المغرب،​ وذلك لمدة شهر.

وأشار البيان بسماح دخول المواطنين السوريين القادمين من إحدى الدول المذكورة أعلاه، الذين ليس لديهم أي أعراض إصابة على أن يتم عزلهم منزليا، ومتابعتهم من قبل فريق التقصي التابع لمكان إقامتهم لمدة /14/ يوما، أما الذين لديهم أعراض إصابة فيتم تحويلهم لمركز "​الدوير"​ المختص للحجر الصحي لمدة /14/ يوما.

كما أكد البيان بسماح دخول السيارات الشاحنة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية، ومغادرتها، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الصحية في مراكز الحدو، بالإضافة إلى سماح دخول أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء المنظمات والبعثات والهيئات الدولية، بعد خضوعهم للفحوصات الطبية.