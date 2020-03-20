الجزائر... حالة الوفاة العاشرة بفيروس كورونا

توفيت امرأة، اليوم الجمعة، بولاية الوادي الجزائرية، جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد حصيلة الوفيات إلى 10 حالات.

وذكر موقع قناة "الشروق" الجزائرية أن الضحية امرأة شقيقة للشخص الذي توفي، الاثنين الماضي، بنفس الإصابة.

وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أعلنت، أمس الخميس، تسجيل 15 حالة جديدة مؤكدة لفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 90 حالة و9 وفيات.

وقرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الخميس، وقف وسائل النقل، وتسريح 50% من الموظفين، وخاصة النساء، وإغلاق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى، وسط انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

يذكر أن الجزائر أغلقت حدودها البرية، وأوقفت الرحلات البحرية والجوية كما أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في خطاب للأمة الثلاثاء عن وقف كل التجمعات والمسيرات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حتى يوم أمس، أكثر من 228700 شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9377، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخصا.