خلية مواجهة "كورونا" في العراق تناشد مراجع الدين للتدخل

ناشدت خلية أزمة مواجهة فيروس "كورونا" في العراق، اليوم الجمعة، مراجع الدين والوجهاء والنخب الأكاديمية للتدخل العاجل وإيقاف حركة المواطنين "لأي ظرف كان"، معلنة أن العدد الكلي للإصابات المؤكدة بلغ 193 حالة في عموم العراق.

وقال رئيس الخلية وزير الصحة جعفر علاوي في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، مع أعضاء الخلية: "نناشد المراجع الكرام والوجهاء والنخب الأكاديمية للتدخل العاجل لإيقاف حركة المواطنين لأي ظرف كان"، كما نقلت "السومرية نيوز".

وأضاف علاوي: "خلية الأزمة تشدد على الالتزام بالحظر الصحي"، مؤكدة أن "وزارة الصحة مازالت تبذل جهودا حثيثة في عمليات التعقيم والتطهير ونقدر جهود الإعلام الوطني لتوعيته المواطنين".

وتابعت الخلية أن "العدد الكلي للإصابات المؤكدة بلغ 193 حالة".

وتوقفت الدراسة بشكل عام في العاصمة بغداد ومحافظات العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر شامل للتجوال لاسيما في العاصمة بغداد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.