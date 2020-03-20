السعودية تخصص 32 مليار دولار للحد من تأثير "كورونا" على الاقتصاد

أعلن التلفزيون الرسمي، اليوم الجمعة، أن السعودية خصصت 120 مليار ريال (نحو 32 مليار دولار) للحد من تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد.

وذكر التلفزيون نقلا عن وزير المالية، محمد الجدعان، أن الحزمة تشمل 50 مليار ريال على صورة دعم للبنوك والمؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف وزير المالية أن الحكومة السعودية ستصرف المبالغ المستحقة لشركات القطاع الخاص في موعدها.

وأشار وزير المالية السعودي إلى مراجعة وإعادة توجيه بعض مخصصات الإنفاق بالميزانية نحو القطاعات الأكثر حاجة.

كما تتضمن أيضا مبادرات أخرى لدعم الاقتصاد بقيمة تتجاوز 70 مليار ريال.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.