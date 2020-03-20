لبنان في المرحلة الثالثة من تفشي كورونا... وارتفاع أعداد المصابين

أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن "مجموع الحالات التي أثبت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا هو 163 حالة، بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة، أي أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة عن الأمس.
وأشارت الوزراة أنها "تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس. كما تتابع التقصي الوبائي (مصدر العدوى) لبعض الحالات التي شخصت أخيرا".
كذلك شددت على جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية، ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى.
هذا وأكد وزير الصحة حمد حسن أن "لبنان لا يزال في المرحلة الثالثة من تفشي كورونا و 5% من المصابين إصابتهم حرجة".
وقال "نتهيأ للمرحلة الرابعة "مرحلة الاستنفار" بعد تسجيل 6 حالات عدوى كورونا مجهولة المصدر، آملين ألا نصل إليها والوباء يقتضي تعاون المجتمع من كافة الشرائح بدرجة كبيرة عبر التزامها بتطبيق الخطة الموضوعة من قبل وزارة الصحة من دون تفلت".
بدوره، قال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي إن "12 مستشفى حكومياً مجهزة لاستقبال المصابين بكورونا وهي موزعة على كافة المناطق اللبنانية".
وأضاف "إن اضطررنا سنزيد عدد المستشفيات إلى 29 مستشفى حكومياً مخصصاً لاستقبال المصابين بكورونا". لافتاً إلى أن عدد أجهزة التنفس المخصصة للكبار والصغار في المستشفيات الحكومية هو 165.
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