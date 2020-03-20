هدية فريدة من جمعية لبنانية إلى أطباء مدينة ووهان الصينية لانتصارهم على "كورونا"

قام وفد من الجمعية العربية الصينية للتعاون والتنمية، اليوم الجمعة، بزيارة السفير الصيني لدى لبنان وانغ كيجيان، وأعرب الوفد عن تضامن الجمعية مع بكين وتقديرها للجهود التي تبذلها حكومة الصين لمواجهة الوباء، وثقتها بقدرة الصين على الانتصار على الوباء.

وذكر موقع "ليبانون ديبايت" بيان الجمعية العربية الصينية للتعاون والتنمية قالت فيه إنها قدمت "هدايا رمزية إلى الأطقم الطبية العاملة في مدينة ووهان، عبارة عن شوكولا فاخرة مصنعة في لبنان".

زارني صباح اليوم وفد من الجمعية العربية الصينية للتعاون والتنمية، حيث أعرب عن تضامنه وتقديره للجهود التي تبذلها حكومة الصين لمواجهة الوباء، وثقته بقدرة الصين على الانتصار على الوباء. كل الشكر والتقدير للأصدقاء اللبنانيين. pic.twitter.com/V3OOcMJsRZ — Wang Kejian (@ChinainLebanon) February 15, 2020

وأكدت الجمعية أن "هذه اللفتة المتواضعة، هي بمثابة تقدير للمجهود الإنساني الضخم الذي قمتم به على مدى الأشهر الماضية، والذي تستمرون في تقديمه انتم وكافة الأطقم الطبية العاملة على البر الصيني الرئيسي"، مشيرة إلى أن "الأجيال القادمة ستذكر ما تفعلونه اليوم بفخر عظيم وامتنان كبير".

وأعلنت دولة الصين أنها مستعدة لمساعدة لبنان ومستمرة بدعمه في مواجهته لتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.