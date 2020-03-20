في ذكرى الغزو الأمريكي للعراق...متى يكون العراق قادرا على التعافي؟

شنت القوات الأمريكية في 20 مارس/آذار 2003 عملية عسكرية على العراق، ومازالت القواعد الأمريكية والجيش الأمريكي موجودين على الأراضي العراقية.

قال جورج بوش الإبن، في 20 مارس/آذار 2003، عندما شن التحالف الدولي عملية عسكرية على العراق: "أتينا إلى العراق مع احترام كبير لمواطنيها وحضارتهم والأديان التي يمارسونها، ليس لدينا هدف آخر سوى القضاء على التهديد وإعادة سيطرة البلاد إلى أيدي شعبها".

ضرر لا يمكن إصلاحه

قال غريغوري لوكيانوف، وهو عالم سياسي وخبير في المجلس الروسي للشؤون الخارجية، إن الاحتلال الأمريكي ألحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالعراق في جميع مجالات الحياة في البلد والمجتمع.

وقال لوكيانوف: "لقد عانى العراق من ضرر لا يمكن إصلاحه. هذا، أولا وقبل كل شيء، ضرر للنظام السياسي. لم يأخذ النموذج السياسي الأمريكي الذي تم تقديمه على الإطلاق التفاصيل الإقليمية بالاعتبار. وكان هذا هو السبب في أنه لم يستعيد العراق السلام في البلاد: ظهرت الصراعات الداخلية على نطاق أوسع. بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن عدم المساواة في المناطق بشكل واضح، حيث حاولت كردستان العراق الانفصال عن العراق".

وفي حديثه عن الضرر في مجال السياسة والحكم، أضاف: "الأهم هو أن ضمورا كاملا للحكم السياسي حدث في البلاد، بعد عام 2003، حيث تم تشكيل الحكومة تحت سيطرة أمريكية مشددة. لذلك، فإن النخب العراقية الحديثة بشكل عام ليس لديها خبرة في الحكومة، والاحتجاجات الحالية المناهضة للحكومة في العراق هي صدى للتدمير الأمريكي لنخب الحكومة".

ويعتبر الخبير أن الاقتصاد العراقي دمر بشكل الكامل تقريبا وتراجع كثيرا من الخطوات.

وقال: "لقد لحق باقتصاد البلاد أضرار جسيمة فقد دمر ببساطة، استمر سوق النفط بالعمل فقط، وكان على العراق العودة إلى الأشكال التقليدية للإدارة، وأصبحت الدولة تعتمد على الشركات الأجنبية واستثماراتها".

المسؤولية عن كل مشاكل العراق

وفي حديثه عن الأضرار المميتة التي ألحقها الاحتلال الأمريكي، أشار لوكيانوف إلى أن جميع الأزمات والمشكلات التي أصابت العراق منذ عام 2003 هي نتيجة للأعمال الإجرامية للجانب الأمريكي.

وقال الخبير : "وعلى العموم، فإن الولايات المتحدة مسؤولة عن جميع الأحداث التي وقعت في العراق منذ عام 2003. بما في ذلك، ظهور داعش في عام 2015، ونتيجة لذلك، الجالية المسيحية الكبيرة في العراق غادرت البلاد بالكامل - ومن غير المحتمل أن يعودوا".

متى يتعافى العراق؟

وقال الخبير: "بالطبع العراق لم يتعاف بعد من الإجراءات الأمريكية في البلاد. ولكن يبدو أنه سيتعافى قريبا جدا".

وأضاف: "العراق سيتعافى قريبا جدا من عواقب الاحتلال الأمريكي. أموال النفط ليست الحل لجميع المشاكل. وأنا أخشى أن العراق لن ينعم بالاستقرار في السنوات العشر المقبلة".