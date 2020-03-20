السلطات السودانية تضع يدها على شركة شقيق البشير

وقالت صحيفة الانتباهة السودانية، إن وزارة الطاقة والتعدين وضعت يدها على شركة تعدين يملكها شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير.

ووجه وزير الطاقة والتعدين الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، الذراع الرقابي على التعدين وشرطة التعدين بالحجز على الشركة.

والشركة مسجلة باسم عبد الله حسن أحمد البشير، وفيها 20 إلى 25 ألف طن من الخام بالإضافة إلى 30 قلاب مخلفات تعدين.

وتعمل الشركة في ولاية البحر الأحمر، بعد أن نقلت أعمالها من ولاية القضارف.