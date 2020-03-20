الرئيس التونسي يعلن الحجر الصحي العام ويدعو المواطنين إلى ملازمة بيوتهم

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، قرر سعيد خلال كلمة ألقاها مساء اليوم الجمعة، للشعب التونسي، عقب انعقاد اجتماع مجلس الأمن القومي: منع التنقل من مدينة إلى أخرى إلا في الحالات القصوى، ومد كل السكان بالمواد الغذائية، وغلق المناطق الصناعية الكبرى، وفرض الحجر الصحي العام، وعدم الخروج إلا للضرورة.

كما قرر الرئيس التونسي في كلمته، اليوم: "جمع الأدوية التي يتم التبرع بها في المدارس تحت إشراف الجيش والأمن، وتأمين استمرارية الخدمات العمومية، ومقاومة الاحتكار من طرف النيابة العمومية".

وشدد الرئيس التونسي على أن الوضع الصحي تحت السيطرة، مؤكدا أن ليس هناك داع للهلع والفزع، وأضاف: "تأكدوا أننا سننتصر بوعيكم وإرادتكم".

وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، الثلاثاء الماضي، فرض حظر تجوال في البلاد، كإجراء احترازي بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا التاجي.

وأعلنت الحكومة التونسية، أمس الخميس، عن تسجيل أول حالة وفاة في البلاد لمريض مصاب بفيروس كورونا التاجي.

كما دعا رئيس الحكومة التونسيين إلى احترام الحجر الصحي لمكافحة الفيروس، مؤكدا أنه من الضروري تطبيق الحجر الصحي الذاتي، وأن عدم احترام هذا الإجراء هو جريمة يعاقب عليها القانون.

وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قد أعلن عن جملة من القرارات في إطار الاحتراز من انتشار فيروس كورونا، أهمها غلق الحدود الجوية والبرية لكل الرحلات التجارية ما عدا السلع والبضائع ورحلات الإجلاء، ومنع التجمّات على غرار الأسواق والحمامات والحفلات وغيرها من فضاءات التجمهر، العمل بنظام الحصة الواحدة، تأجيل كل التظاهرات والأنشطة الرياضية والبطولات الوطنية، إغلاق المقاهي والملاهي والمطاعم ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً، وتعليق أداء صلاة الجماعة بما في ذلك صلاة الجمعة.