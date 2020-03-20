الإمارات تفند مزاعم "الثوم يقي من كورونا"

فنّدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، المعلومة المتداولة على شبكة الإنترنت حاليا، والتي تدعو إلى تناول كميات من الثوم الطبيعي كوقاية فعالة من فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن الثوم يعد غذاء صحيا ومفيدا ويحتوي على بعض الخصائص المضادة للميكروبات.

وأضافت: لكن لا يوجد أي دليل علمي على أن تناول الثوم يقي من عدوى فيروس كورونا.

وحذرت الوزارة الإماراتية من الاستماع للنصائح التي تروج لتناول كميات من الثوم الطبيعي كوقاية فعالة للقضاء على "كورونا".

لا تستمع للنصائح التي تروج لتناول كميات من الثوم الطبيعي كوقاية فعالة للقضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)#فيروس_كورونا_المستجد #كوفيد19#وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات pic.twitter.com/SwMX0qO3B8 — وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) March 20, 2020

​وكانت بعض مواقع الصحة عبر شبكة الإنترنت وبعض التقارير، ذكرت أن الثوم يساعد في الوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إنه هناك تأثير مباشر للأطعمة على فيروس كورونا المعروف علميا باسم (كوفيد-19)، ولكن الغذاء الصحي يزيد من مناعة الجسم وبالتالي يقلل ظهور أعراض شديدة أو مضاعفات من المرض.

وأضاف أن إصابة الشخص من عدمها مرتبطة بالعادات الصحية الجيدة، كغسل الأيدي وآداب السعال وتجنّب التجمعات الكبيرة وخاصة بدون تهوية جيدة، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وتابع: "الطعام الجيد وممارسة الرياضة والنوم الجيد، كل هذه عوامل تزيد من مناعة الجسم وتقلل من المضاعفات التي قد يسببّها الفيروس".

وطالب باتباع آداب النظافة العامة الشخصية، من تنظيف الأيدي إلى آداب السعال والعطس وتجنب مخالطة المصابين.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.