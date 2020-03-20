العراق... 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس " كورونا المستجد" و 3 وفيات ليصبح إجمالي عدد الإصابات 208 والوفيات 17.

بغداد - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان أنه:

" تم إجراء 350 فحص في مختبرات الصحة العامة في العراق وكانت النتائج الموجبة الجديدة 15 " والوفيات 3 "، لافتة إلى أن "مجموع الإصابات الكلي بلغ : 208، فيما بلغ عدد الوفيات الكلي: 17".

وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم، اليوم الجمعة، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" في العالم تجاوز 210 آلاف مصاب، وتوفي بسبب الفيروس أكثر من 9 آلاف شخص.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، بعد أن سجل انتشارا واسعا وسريعا في أغلب بلدان العالم.