اعتبارا من يوم الغد... الإمارات تعلق دخول مواطني مجلس التعاون الخليجي

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن الدولة قررت "تحديث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة والتي ستكون سارية المفعول اعتبارا من غد السبت الموافق 21 مارس وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى إشعار آخر في إطار الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا وحفاظا على صحتهم وسلامتهم".

كما قالت وزارة الخارجية الإماراتية، إنه على مواطني دول مجلس التعاون ممن يرغبون في الدخول إلى الإمارات بعد سريان القرار القيام بإجراء فحص عند الوصول.

وتابعت الوزارة أنه يتعين أيضا على من يدخل إلى الدولة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما لمن لديه منزل، ومن ليس لديه منزل فسيكون فى الحجر أيضا وفقا لما تقرره السلطات المختصة.

كانت دولة الإمارات قد قررت تعليق إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول إلى منافذ الدولة لحملة الجوازات المعفية باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية وذلك إبتداء من فجر يوم الخميس 19 مارس/آذار 2020.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.