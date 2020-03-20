بسبب كورونا... قيادة الجيش السوري تعلن إيقاف سحب المكلفين وملاحقة المتخلفين مؤقتا

أعلنت القيادة العامة للجيش السوري إيقاف سوق المكلفين إلى خدمة العلم وملاحقة المتخلفين، لمدة شهر، نظرا للظروف الصحية التي تمر بها البلاد.

وذكرت وكالة "سانا" أن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت عن إيقاف كل السوقيات "إعدادات السوق – السوق" حتى تاريخ 22-4-2020م وذلك بسبب الأوضاع الصحية التي يمر بها العالم حالياً".

وقالت القيادة العامة للجيش في بيان إنه: "سيتم أيضاً إيقاف كافة الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة المكلفين وملاحقتهم بالتخلف عن السوق بسبب الأوضاع الصحية التي يمر بها العالم حالياً".

وأضافت قيادة الجيش: "يمكن لأي مكلف مراجعة الجهات العامة أو المشافي أو الدوائر الصحية دون أي ملاحقة اعتباراً من تاريخه وحتى 22-4-2020 ما لم يرد أي أمر بتجديد هذا الأجل".

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن وزير الصحة السوري نزار يازجي تأكيده، اليوم الجمعة، أن سوريا خالية من أي إصابات بفيروس كورونا. وأن وزارة الصحة هي المصدر الوحيد للمعلومات (في هذا المجال).