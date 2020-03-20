"أنصار الله": التحالف العربي يشن 23 غارة على 3 محافظات يمنية

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أن طيران التحالف العربي، شن الجمعة، سلسلة غارات على محافظات الجوف ومارب وحجة في اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت جماعة أنصار الله، عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، إن طيران التحالف نفذ 19 غارة على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وأضافت أن التحالف استهدف بغارتين جويتين مديرية مجزر في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وذكرت أن محافظة حجة شمال غربي اليمن، تعرضت إلى غارتين جويتين للتحالف استهدفتا منطقتي المزرق وجمارك حرض شمال غربي حجة.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.