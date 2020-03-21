عمان... تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، تسجيل 4 حالات إصابة بمرض فيروس كورونا (كوفيد19) بين المواطنين.

وتابعت الوزارة في بيان بأن "الحالتين مرتبطان بالمخالطة لحالات سابقة وحالتان مرتبطان بالسفر لكل من بريطانيا وإسبانيا، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 52 حالة".

وتابع البيان: "تود الوزارة التأكيد أن ثلاث عشرة 13 قد تماثلت للشفاء، وتهيب بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة، كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية".

واختتمت الوزارة بيانها بدعوة المواطنين لاتباع إجراءات الوقاية أثناء الشعائر الدينية والتجمعات الأسرية والاجتماعية.

وتفشى وباء كورونا في معظم أنحاء العالم، وبحسب أحدث إحصائية، بلغت حالات الإصابة حتى الآن نحو 277 ألف حالة، وتجاوزت حالات الوفاة 11 ألف حالة، فيما بلغت حالات الشفاء من الفيروس ذاته نحو 92 ألف حالة.