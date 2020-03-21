حكومة الوفاق تتهم الجيش الليبي باستهداف عدد من الأحياء جنوبي طرابلس

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، أن قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، استهدفت أمس الجمعة، بالمدفعية أحياء جنوبي العاصمة طرابلس، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح.

وقالت حكومة الوفاق، في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك"، إن "القصف تم بقذائف المدفعية واستهدف عدة أحياء جنوبي طرابلس من بينها منطقة عين زارة، والسواني، والمدينة القديمة طرابلس".

وأوضح البيان أن "القصف هو استمرار للسجل الإجرامي في استهداف المدنيين، والمدارس، والمؤسسات، وخرق جديد ومتكرر لوقف إطلاق النار"، مؤكدا إصابة مواطن نتيجة القذائف التي سقطت بالمدينة القديمة وسط العاصمة".

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.