دبي تبدأ بتعقيم الشوارع لمنع انتشار "كورونا" وحفاظا على الصحة العامة

نفذت بلدية دبي، في الساعات الأولى من اليوم السبت، حملة تعقيم مكثفة لشوارع المدينة؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وبحسب صحيفة "البيان"، انطلقت حملة التعقيم من شارع الرقة بحضور وإشراف مدير عام بلدية دبي داوود الهاجري؛ وتهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وكإجراء احترازي في مكافحة انتشار فيروس "كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في وقت متأخر من مساء أمس، وفاة شخصين بسبب فيروس "كورونا".

وأوضحت الوزارة، عبر "تويتر"، أن أحد المتوفين شخص يحمل جنسية عربية، وقدم إلى البلاد من أوروبا ويبلغ من العمر 78 عاما، والآخر من الجنسية الآسيوية، وهو مقيم يبلغ من العمر 58 عاما.

وفاة حالتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أحدهما من الجنسية العربية قادما من أوروبا ويبلغ من العمر 78 عاما والآخر من الجنسية الآسيوية مقيم ويبلغ من العمر 58 عاما#فيروس_كورونا_المستجد #كوفيد19#وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات pic.twitter.com/zA9GKFejT6 — وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) March 20, 2020

كانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 234 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 10 آلاف شخص حول العالم.