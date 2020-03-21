الكويت تعلن شفاء 5 مصابين بفيروس كورونا

وقال الوزير الكويتي، "إن التحاليل المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الخمس من الفيروس، بحسب ما نقلته وكالة "كونا" المحلية.
وأضاف الصباح "سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المختص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين".
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.— د. باسل حمود الصباح Dr.Basel Alsabah (@Drbaselalsabah) March 21, 2020
تم بحمد الله اليوم شفاء 5 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الذين تم شفاؤهم 27 حالة. نرجو الله الشفاء للمرضى والسلامة للجميع.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.
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