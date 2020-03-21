الكويت تعلن شفاء 5 مصابين بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء أربع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت إلى الشفاء إلى 27.

وقال الوزير الكويتي، "إن التحاليل المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الخمس من الفيروس، بحسب ما نقلته وكالة "كونا" المحلية.

وأضاف الصباح "سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المختص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين".

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

تم بحمد الله اليوم شفاء 5 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الذين تم شفاؤهم 27 حالة. نرجو الله الشفاء للمرضى والسلامة للجميع. — د. باسل حمود الصباح Dr.Basel Alsabah (@Drbaselalsabah) March 21, 2020

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.