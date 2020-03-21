تسجيل
09:28 GMT21 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    زعيم الحزب اللبناني حزب الله السيد حسن نصرالله

    نصر الله يعلق على إطلاق سراح الفاخوري

    © AP Photo / Hussein Malla
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102301/54/1023015446_0:183:2500:1590_1199x675_80_0_0_e2b1d3cb67f1b712a649aa5020eacc7a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202003211044925832-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%8A/

    أعلن أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله أن "حزب الله"، "لا علم له بوجود صفقة لإطلاق سراح العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري وما نعلمه هو عدم وجود صفقة وكل ما أثير مبني على شبهة"، مؤكداً أن "حركة أمل وحزب الله لا علم لهم بهذا القرار".

    وقال نصر الله في خطاب متلفز، يوم أمس الجمعة، إنه "منذ اللحظة الأولى لصدور قرار إسقاط التهم عن الفاخوري وإخلاء سبيله حصلت حملة عريضة على الثنائي الشيعي وهذا ما يدعوني إلى مقاربة الموضوع من هذه الزاوية".

    وأضاف: "كل ما كان يعني الأمريكيين، أن الفاخوري مواطن أمريكي حتى لو كان مجرما، والقضاء اللبناني صمد 6 أشهر بوجه التهديدات الأمريكية، مورست العديد من الضغوط على القضاة وهناك قضاة أصدروا قرار بمنع السفر وهناك قضاة خضعوا وأصدروا قرار بإخلاء السبيل".

    وأكد، أن التهديدات وجهت مباشرة بوضع بعض الأفراد على لائحة العقوبات وتوقيف المساعدات للجيش اللبنانية وفرض عقوبات اقتصادية ومنع دول العالم من تقديم المساعدات للدولة اللبنانية.

    وأشار نصر الله إلى أنه منذ بداية اعتقال الفاخوري منذ 6 أشهر بدأت ضغوط أمريكية قوية على الدولة اللبنانية لحل هذا الملف من أجل إطلاق سراح هذا العميل بلا قيد أو شرط.

    وتابع قائلاً: "رفضنا دائماً إسقاط التهم عن الفاخوري وأصرينا دائماً على الحكم العادل وسعينا لإصدار الحكم إنصافاً للمظلومين أو بالحد الأدنى عدم إطلاق سراحه لحين إصدار الحكم العادل، لم نكن على علم بجلسة هئية المحكمة التي اتخذت قرار إسقاط التهم عن الفاخوري ونحن نملك شجاعة أن نتحمل المسؤولية ونحن لسنا جبناء ولا نخاف إلا من الله والثقة مع الجمهور تساعدنا بعرض الأمور".

    ولفت نصر الله إلى أنه كنا على علم بعدم صدور قرار من هذا النوع بسبب الكورونا والتعطيل الإداري ولكن "عند صدور القرار سمعت الخير من وسائل الإعلام واتصلت للاستفسار وقالوا يوجد جلسة عادية وجرى ما جرى".

    وأكد نصر الله أن "حزب الله أصحاب القضية ولسنا جزءً حيادياً لذلك رفضنا إطلاق سراح الفاخوري، لم نتعرض لأي صغوط من أي فريق سياسي لبنان على الإطلاق بقضية الفاخوري".

    وتساءل "هل كان المطلوب من حزب الله ان يقوم بفعل كمين للجيش اللبناني والقوى المولجة حماية الفاخوري، وهل كان يجب على حزب الله إسقاط الطائرة التي كانت تقل الفاخوري فهل هذا الامر هو لمصلحة البلد والحكومة؟".

    وأضاف نصر الله أن" الحكومة لم تكن في يوم من الأيام هي لحزب الله، وحزب الله يعترض على بعض القرارات الصادرة عن الحكومة، حزب الله قوة سياسية موجودة في لبنان ولديه حضور وله تأثير يزيد عن قوى سياسية أخرى ونحن نلعب دور إقليمي ما ولكن في المعادلة السياسية الداخلية يوجد بعض القوى لديها تأثير أكثر من حزب الله، لا الدولة ولا مؤسساتها ولا رؤساؤها تابعون لحزب الله، من يصر على تحميلنا مسؤولية إطلاق سراح العميل الفاخوري يصر على البقاء في دائرة العدو والخصم".

    وشدد على أن "الأمريكي هو من هرب الفاخوري خلافاً للقانون والقضاء وتجاهل هذا الأمر وكان حاضر أن يذهب بعيداً وهذه هي العنجية الأمريكية وهنا يجب أن نصب غضبنا قبل أن نصبها على الضعاف والضحايا وهذا له ما بعده".

    وأشار نصر الله أن أمريكا لا تهيمن على لبنان والدليل وجود قضاة لم يرضخوا للضغوط واصدروا أحكام وكانت هذه القرارات شجاعة وليس صحيح أن نقول أن هذه الحادثة تثبت الهيمنة الأمريكية على لبنان، الأمريكي له نفوذ بمؤسسات الدولة اللبنانية وله أفراد في لبنان وأحياناً يقوم بتفعيل هذا النفوذ، حتى في زمن الإدارة السورية، يجب ان تتابع قضية الفاخوري قضائياً ويجب على القضاء عدم اعتبار أن القضية انتهت ويجب اعتبار الفاخوري هارب من العدالة، والمسؤولية لم تسقط بعد ويمكن ملاحقة الفاخوري ونحن نؤيد الدعوات التي طالبت بتشكيل لجنة تحقيق واضحة وشفافة".

    انظر أيضا:

    الخارجية اللبنانية تستدعي السفيرة الأمريكية على خلفية تهريب الفاخوري
    سياسي لبناني: كان لا بد من محاكمة الفاخوري في لبنان لينال عقابه وليس الإفراج عنه
    صحيفة: حزب الله كان على علم بكل ما يحصل بقضية الفاخوري لكنه لم يحرك ساكنا
    الكلمات الدلالية:
    لبنان, حسن نصرالله
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عرض سعر الصرف لعملات الدولار واليورو مقابل الروبل في موسكو، على خلفية انهيار أسعار النفط بعد فشل اتفاق أوبك+، 10 مارس 2020
    "كورونا" في روسيا وانهيار أسعار النفط في العالم... أبرز صور أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    كورونا يكشف عن خلل لدى الغرب
    "كورونا" يكشف عن خلل لدى الغرب
    من هو عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك