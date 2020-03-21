52 مصابا بـ"كورونا" في فلسطين بعد تسجيل 4 حالات جديدة في رام الله والخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في رام الله والخليل.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، إن "عدد المصابين ارتفع إلى 52 مصابا، تعافى منهم 17 شخصا"، وذلك حسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وأضافت أن "الحكومة تتابع وتقيم الأوضاع وقد تتخذ قرارات وإجراءات أكثر صرامة ونحن في حالة انعقاد دائم".

وكان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أعلن يوم الخميس الماضي، عن ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا لطالبتين جامعيتين من القدس ورام الله قادمتين من فرنسا، إضافة إلى آخر من نابلس، مؤكدا رتافع عدد الإصابات إلى 47 مواطنا".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.