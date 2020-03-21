لبنان: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 187

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، في بيان لها عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية بيان وزارة الصحة وجاء فيه: "ابتداءا من 21 شباط وحتى تاريخ 21 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 187 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في ​مستشفى​ ​رفيق الحريري​ الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من ​المستشفيات​ الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة حيث تم تسجيل 24 حالة جديدة عن الأمس".

ولفت البيان إلى أن "الوزارة تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس، كما تتابع التقصي الوبائي (مصدر العدوى) لبعض الحالات التي شخصت أخيرا".

كما ناشدت الوزارة جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى.

وجهزت السلطات اللبنانية مستشفيات لاستقبال المصابين بفيروس كورونا في مختلف المناطق اللبنانية، وبحسب إحصاءات وزارة الصحة، يوجد نحو 10 آلاف سرير في جميع مستشفيات لبنان، و2000 سرير للعناية الفائقة، و600 سرير مع أجهزة تنفّس.