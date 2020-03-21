مواطن عربي يدفن والده دون خيمة عزاء ويتقبل التعازي "عن بعد"

قام أبناء مواطن إماراتي بدفن والدهم المتوفى في مدينة العين بمشاركة مشيعين من الأهل والأقارب التزاما بإجراءات الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الإمارات اليوم"، نشر أحد الأبناء مقطع فيديو لوالده موضحا أنه التزم بتوجيهات الدولة بتجنب التجمعات.

وأوضح أن الأسرة ملتزمة بتنفيذ توجيهات الدولة التي تحرص على السلامة العامة ، ولذلك ستكون التعزية عن طريق مواقع التوصل الاجتماعي أو الاتصال عبر الهاتف، دون خيمة عزاء أو أي تجمعات، حرصا على سلامة أفراد الأسرة وسلامة المجتمع.

ويتم إبلاغ أسرة المتوفي بعدم إنشاء خيم للعزاء نتيجة توقفها من قبل الجهات المختصة تنفيذا لتوجيهات الدولة، على أن تتم التعزية عبر الهاتف أو من خلال الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234000، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.