إماراتي ينقذ 7 بحارة إيرانيين من الغرق... فيديو

ووفقا لما نشرته صحيفة "الإمارات اليوم"، تصادف وجود الشامسي في رحلة صيد على بعد 40 كيلومترا من سواحل إمارة الشارقة، فشاهد الحادث، ونجح في إنقاذهم.

وقال الشامسي: "ذهبت في رحلة صيد الأسبوع الماضي، مقابل سواحل إمارة الشارقة، وأثناء قيادتي للقارب شاهدت بضائع وكراتين وأخشابا تطفو على سطح البحر، الأمر الذي أثار دهشتي، وبدأت أبحث عن مصدرها".

وأضاف "بعد دقائق قليلة شاهدت شخصا يسبح في البحر، ويمسك بقطعة من الخشب، فذهبت مسرعا له وتبين من لغته أنه إيراني، وتيقنت أن القارب يعود إلى بحارة إيرانيين يعملون في مجال نقل البضائع من دبي باتجاه إيران عن طريق البحر".

وتابع "ألقيت للبحار سترة نجاة لإنقاذ نفسه، وطلب مني نقله بالقارب، إلا أنني طلبت منه الانتظار قليلا، لأنني شاهدت شخصين يجلسان فوق كراتين، فذهبت للاطمئنان عليهما، وطلبا مني البحث عن اثنين من البحارة كبار السن، كانا معهما في القارب، ويخشيان تعرضهما للغرق".

وأكمل الشامسي "قمت بإنقاذ البحارين كبار السن، وحملتهما معي في القارب، وأبلغاني بوجود شخصين آخرين مفقودين في البحر، وبدأت رحلة أخرى في البحث عنهما، فوجدتهما متعلقين ببعض البضائع خوفا من الغرق، وقمت بإنقاذهم، ونقلتهم جميعاً في القارب".

وأتم الشامسي "الوضع الصحي للبحارة كان جيدا، باستثناء شخصين منهم، تعرض أحدهما لكسر أو شرخ في إحدى يديه، والآخر كان يعاني كدمة في رقبته، وطلبت منهم الاستلقاء في القارب، وأعطيتهم ماء وطعام، وتواصلت مع خفر السواحل، وأبلغتهم بالواقعة، وأرسلت لهم الإحداثيات".