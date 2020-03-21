قوات عراقية خاصة تشن حملة كبرى ضد المستهينين بكورونا... صور

شنت قوات أمنية عراقية، اليوم السبت، 21 مارس/آذار، إلى شوارع العاصمة بغداد، حملة واسعة كبرى لمنع المواطنين من مغادرة منازلهم، والالتزام بحظر التجوال للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن الوحدة 43 – العمليات النفسية في وزارة الدفاع/ الاستخبارات العسكرية، وفريق العمليات النفسية الوطني، باشرت حملة كبرى وجهت خلالها نداءات مباشرة للمواطنين في العاصمة بغداد.

وأضافت القيادة التي جرت العملية بإشرافها، أن الوحدة من العمليات النفسية، تحث المواطنين على الالتزام التام بحظر التجوال الوقائي، والبقاء في المنازل، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحفاظ على سلامتهم، والوقاية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على الحد من انتشاره.

ونوهت عمليات بغداد، إلى أن الحملة هذه تستمر طوال فترة الحظر لكي تشمل مناطق، وأحياء أوسع تباعاً.

وأصدر القضاء العراقي، مساء أمس الجمعة، قرارا صارما بعد استهانة العديد من المواطنين بتطبيق حظر التجوال في العاصمة بغداد، وعموم محافظات الوسط، والجنوب، للوقاية من فيرورس كورونا المستجد، وتجنبا لتفشيه.

© Photo / Iraqi Ground Forces Command قوات عراقية خاصة تشن حملة كبرى لإبقاء المواطنين في منازلهم

وأعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي عبد الستار البيرقدار، في بيان نقلته مراسلتنا، مساء أمس، تشديده على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لتعليمات خلية الأزمة، موصيا بإلقاء القبض على كل من يخالف قرار حظر التجوال.

وأكد البيرقدار، أن المجلس دعا الجهات الأمنية بكافة عناوينها إلى ضرورة تنفيذ إعمام مجلس القضاء الأعلى المؤرخ في 8 آذار/مارس الجاري، والذي نص على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف تعليمات خلية الأزمة بالقبض على كل من يخالف حظر التجوال.

وأضاف البيرقدار، كما ينص الإعمام على اعتقال كل من يستهين بخطر انتشار فيروس كورونا، وكل من يشجع الآخرين على الاستهانة بهذا الخطر.

© Photo / Iraqi Ground Forces Command قوات عراقية خاصة تشن حملة كبرى لإبقاء المواطنين في منازلهم

ونوه القاضي، المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، إلى أن المجلس وجه قضاة التحقيق الخفر بتوقيف المخالفين للقانون، وإحالتهم للمحكمة المختصة لإجراء محاكمتهم وفق القانون.

وناشدت خلية أزمة مواجهة فيروس "كورونا" في العراق، اليوم الجمعة، مراجع الدين والوجهاء والنخب الأكاديمية للتدخل العاجل وإيقاف حركة المواطنين "لأي ظرف كان"، معلنة أن العدد الكلي للإصابات المؤكدة بلغ 193 حالة في عموم العراق.

© Photo / Iraqi Ground Forces Command قوات عراقية خاصة تشن حملة كبرى لإبقاء المواطنين في منازلهم

وقال رئيس الخلية وزير الصحة جعفر علاوي في مؤتمر صحفي عقده، يوم أمس الجمعة، 20 مارس مع أعضاء الخلية: "نناشد المراجع الكرام والوجهاء والنخب الأكاديمية للتدخل العاجل لإيقاف حركة المواطنين لأي ظرف كان".

وأضاف علاوي: "خلية الأزمة تشدد على الالتزام بالحظر الصحي"، مؤكدا أن "وزارة الصحة مازالت تبذل جهودا حثيثة في عمليات التعقيم والتطهير ونقدر جهود الإعلام الوطني لتوعيته المواطنين".

© Photo / Iraqi Ground Forces Command قوات عراقية خاصة تشن حملة كبرى لإبقاء المواطنين في منازلهم

وتشهد العاصمة العراقية، بغداد، مراسم زيارة وفاة "الإمام الكاظم"، الإمام السابع عند الشيعة الإثنا عشرية، بتوافد أعداد مؤلفة من الزائرين من مختلف محافظات الوسط، والجنوب، رغم الحظر الشامل للتجوال.

ومنذ مطلع الأسبوع الماضي، توافد الزائرون نحو مدينة الكاظمية، شمال العاصمة بغداد، حيث مرقد "الإمام الكاظم"، لإتمام الزيارة سيرا على الأقدام.

وتوقفت الدراسة بشكل عام في العاصمة بغداد ومحافظات العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر شامل للتجوال لاسيما في العاصمة بغداد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.