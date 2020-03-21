ارتفاع عدد المخالفين لحظر التجوال في الأردن إلى 155 شخصا

أكدت مديرية الأمن العام الأردني، أنه ومنذ بدء العمل بأمر حظر التجوال ضبطت الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة في مختلف مناطق المملكة 155 شخصا خالفوا الأمر، وجرى تحويلهم للمراكز الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني حسب موقع "الغد" الأردني: إنه "لن يتم التهاون مع إنفاذ أمر الدفاع، وسيتم ضبط كل من يخالفه واتخاذ الإجراء القانوني بحقه"، مهيبا بالجميع الالتزام وعدم الخروج من المنزل تحت أي ظرف كان.

وكان الجيش الأردني قد بدأ بالانتشار منذ صباح 19 آذار/مارس وحتى إشعار آخر، لتنفيذ قرار إغلاق العاصمة عمان من جميع المنافذ.

وأطلقت السلطات الأردنية، صباح اليوم السبت، صافرات الإنذار وذلك إشارة إلى بدء العمل بحظر التجول في البلاد كإجراءات وقائية متخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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وأعلنت الحكومة الأردنية الجمعة، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصبح العدد الإجمالي 84 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حسب موقع "worldometers" حوالي 278 ألف شخصا ، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 11500، فيما وصل عدد المتعافين لقرابة 92 ألف شخص.