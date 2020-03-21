جنبلاط يدق ناقوس الخطر بعد زيادة إصابات كورونا في لبنان

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب والوزير السابق وليد جنبلاط، على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في لبنان.

وقال جنبلاط في تغريدته: "يبدو أن فيروس كورونا يتفشى بشكل سريع وقد سجل حتى الآن 24 حالة جديدة، نتيجة عدم تقييد الناس بالبقاء في منازلهم".

يبدو ووفق المعلومات ان المرض يتفشى بشكل سريع وقد سجل حتى الان اليوم ٢٤ حالة جديدة نتيجة عدم تقييد الناس بالبقاء في منازلهم .انني أطالب بإعلان حالة الطوارئ كما فعلت كل الدول ومنع الناس بأي ثمن من التجول وإلا تفقد السيطرة التي حتى الان كانت مقبولة pic.twitter.com/97KJ6KZjss — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) March 21, 2020

وأضاف جنبلاط قائلا: "أطالب بإعلان حالة الطوارئ كما فعلت كل الدول، ومنع الناس بأي ثمن من التجول وإلا تفقد السيطرة التي حتى الآن كانت مقبولة".

ومن جهة ثانية فهذا الوباء قاتل لا يرحم وإذا أتت الساعة فان اهم شيء الدفن في حفرة تحت الأرض والتأكد بان الجثة معزولة تماما .من التراب والى التراب نعود .وضرورة إيجاد أماكن للدفن في المشاعات بعيدا عن القرى .نحن في بداية طريق الجلجلة وقد تطول إلى اكثر من سنة .الروح خالدة الجسد لاشيء pic.twitter.com/9u4yNJOEkz — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) March 21, 2020

وفي تغريدة أخرى قال جنبلاط: "ومن جهة ثانية فهذا الوباء قاتل لا يرحم وإذا أتت الساعة فان اهم شيء الدفن في حفرة تحت الأرض والتأكد بان الجثة معزولة تماما .من التراب وإلى التراب نعود. وضرورة إيجاد أماكن للدفن في المشاعات بعيدا عن القرى. نحن في بداية طريق الجلجلة وقد تطول إلى أكثر من سنة الروح خالدة الجسد لا شيء".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، في بيان لها عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية بيان وزارة الصحة وجاء فيه: "ابتداءا من 21 شباط وحتى تاريخ 21 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 187 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في ​مستشفى​ ​رفيق الحريري​ الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من ​المستشفيات​ الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة حيث تم تسجيل 24 حالة جديدة عن الأمس".