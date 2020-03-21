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    قصر العدالة، بيروت، لبنان 12 سبتمبر 2019

    وزير لبناني سابق: الشعب اللبناني لولا كورونا لخرج إلى الشوارع رافضا إطلاق سراح الفاخوري

    © AFP 2020 / ANWAR AMRO
    العالم العربي
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    أثار إطلاق سراح عامر الفاخوري المتهم بالعمالة لإسرائيل والذي كان مسؤولا عن معتقل "الخيام" خلال الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، موجة غضب في الشارع اللبناني.

    قصر العدالة، بيروت، لبنان 12 سبتمبر 2019
    © AFP 2020 / ANWAR AMRO
    وكالة أمريكية تنشر الصورة الأولى للفاخوري بعد إطلاق سراحه
    وقال الوزير اللبناني السابق حسن مراد علي في حوار نشرته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء: "إنني لا أستطيع تقييم أسباب وعلل صدور حكم الإفراج عن عميل، لأن الفكرة والفعل والتفكير بهذا الموضوع بالنسبة لي خيانة".

    وأضاف "بالنسبة لي عامر فاخوري، عميل بحكم أو بغير حكم، ونحن نؤمن بثلاث (لاءات) قالها الرئيس عبد الناصر لا صلح لا مفاوضات لا استسلام".

    وأكد على أنه "لا مبرر داخلي أو خارجي للإفراج عنه، وإن التوقيت، أو من كان وراء التوقيت هذا فعلاً، عرف كيف يخرج عميلاً كالفاخوري، مستغلاً عروبة ووطنية الشعب اللبناني الذي يرفض هكذا أمر ولكنه لا يستطيع بظرف الكورونا الخروج والاعتراض على قرار المحكمة".

    ونوه إلى أن التدخل الأمريكي كان السبب الأساسي للإفراج عن العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري.

    وفي هذا السياق قال الوزير السابق علي: "بدون أدنى شك هناك تدخل أمريكي وتحديداً اذا كان يحمل جنسية أمريكية وبذلك يحق لها أن تطلب مواطن لها، كما هو حق لبنان السيادي معاقبة أي لبناني يحمل الجنسية اللبنانية خائن لوطنه وعدم الافراج عنه".

    زعيم الحزب اللبناني حزب الله السيد حسن نصرالله
    © AP Photo / Hussein Malla
    نصر الله يعلق على إطلاق سراح الفاخوري
    وفيما يخص ردود أفعال الاحزاب السياسية أكد على أن "الأحزاب اللبنانية قامت بواجبها ولكن كان باستطاعتها وقف هذا الأمر بالضغط السياسي"، مشددا بالوقت نفسه على ضرورة وجود استقلالية في القضاء وإعطائه صلاحيات بعيداً عن التدخل الداخلي او الخارجي.

    واستطرد الوزير السابق قائلاً: "إن العمالة لا تسقط لا مع مرور الزمن ولا مع أي ظرف كان برأي، وأن لبنان قدم الكثير من الشهداء بمواجهة العدو الصهيوني ولدينا الكثير من الجرحى، والعالم يتعاطى معنا كإرهابيين متناسيين أننا المعتدى علينا، وأننا كعرب وإسلام ومسيحيين لدينا بلد عاصمته القدس العربية فيها مسجد الأقصى والكنيسة محتل ومن واجبنا وحقنا وإنسانيتنا الوقوف مع الشعب الفلسطيني لأننا نؤمن بأولى القبلتين، وكل من يتعامل مع عدو يمنعنا عن ذلك ويقتلنا فلا يجوز إسقاط أي تهمة عنه واستغلال انشغال اللبنانيين بأمرض وخوفهم على أنفسهم".

    وختم حديثه بالقول: "ليس من حق أي دولة التدخل بالسياسة اللبنانية وتحديداً بالقضاء والضغط عليه ولا تبرير لذلك في حال كان هذا الأمر حقيقي".

    وأعلن رئيس المحكمة العسكرية اللبنانية، العميد الركن حسين عبد الله، يوم أمس الجمعة، عن قرار تنحيه عن رئاسة المحكمة وذلك بعد إصداره حكما قضى بكف التعقبات عن الموقوف عامر الفاخوري، الذي كان مسؤولا عن معتقل "الخيام" خلال الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.

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