تعليق الرحلات الجوية في تونس تنفيذا لقرار الحجر الصحي العام

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك التونسية عن تعليق الرحلات الجوية الداخلية ابتداء من يوم غد الأحد 22 مارس/آذار 2020 وحتى إشعار آخر.

وأصدرت الوزارة بلاغا، اليوم السبت، نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات" قالت فيه: إن "هذا الإجراء يأتي تبعا لإقرار مجلس الأمن القومي الحجر الصحي العام في تونس ابتداء من يوم الأحد 22 مارس/آذار 2020 نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد".

وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن جملة إجراءات إضافية لمجابهة جائحة "كورونا" المستجد، منها فرض الحجر الصحي العام.

كما أعلنت الحكومة التونسية، يوم الخميس، عن تسجيل أول حالة وفاة في البلاد لمريض مصاب بفيروس كورونا التاجي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حسب موقع "worldometers" حوالي 278 ألف شخصا ، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 11500، فيما وصل عدد المتعافين لقرابة 92 ألف شخص.