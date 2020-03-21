محلل سياسي: بغداد لديها تحفظات على أجندة القوات الأمريكية في العراق

قال المحلل السياسي العراقي، حسن الموسوي، إن علاقة الولايات المتحدة بالعراق في التعاون العسكري لم تكن واضحة المعالم منذ توقيع اتفاق 2014، ويبدو أن واشنطن لها أجندة وتصورات تختلف عن بغداد، التي حصرت العلاقة في القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، بينما تلكأت الولايات المتحدة حينها عمدا، حتى سيطر التنظيم الإرهابي على ست محافظات.

واعتبر الموسوي، في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، أن "الولايات المتحدة مطالبة بتفهم طبيعة مهمات التحالف والقوات الأمريكية، وأنها ليست إلا قوات مطالبة بمساعدة نظيرتها العراقية في مكافحة الإرهاب، وحكومة بغداد لديها تحفظات على أجندة هذه القوات، حيث قامت بقصف القوات العراقية والحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية عدة مرات، وبالتالي تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية تفاقم الأزمة".

وأكد الموسوي على استمرار التحقيقات في قضية قصف معسكر التاجي، ولكن لم يتم اتهام جهة معينة، بينما توجد بعض الإشارات تتجه نحو خلايا نائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي، أو تورط أجهزة مخابرات كبيرة.

وكان مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية، قال إن "الولايات المتحدة تشعر "بخيبة أمل شديدة" بسبب أداء الحكومة العراقية فيما يتعلق بتنفيذ التزامها بحماية قوات التحالف الذي تقوده واشنطن في العراق.