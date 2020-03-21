السعودية... 48 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 392 حالة

صرح محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، بأن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 16 حالة حتى الآن.

وأضاف متحدث الصحة خلال إيجاز صحفي، نقلته صحيفة المواطن، بشأن آخر مستجدات كورونا في المملكة أنه تم تسجيل تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الحالات يصل إلى 392 حالة.

وتابع "نعمل في وزارة الصحة على توفير جميع الخدمات الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكانت وزارة الصحة قد وجهت في وقت سابق نصائح مهمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ومنها: غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند الكحة والعطاس، وطهي اللحوم والبيض جيدًا، وتجنب الاتصال المباشر بشخص تظهر عليه أعراض المرض.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت، أمس الجمعة، 70 حالة جديدة، مصابة بفيروس "كورونا" المستجد بعضها مرتبط بحضور مناسبات اجتماعية، ليرتفع عدد المصابين في المملكة إلى 344 إصابة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "من بين الإصابات الجديدة 11 حالة قادمة من دول المغرب، والهند، والأردن، والفلبين، وبريطانيا، والإمارات، وسويسرا، حيث تم نقلها مباشرة من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي، الذي أثبت فاعليته في التصدي لنقل العدوى داخليا، بينما هناك حالة إصابة واحدة لممارسة صحية بالرياض"، وذلك حسب قناة "العربية".