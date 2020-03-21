ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تونس إلى 60 بعد ثبوت 6 إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 60 شخصًا.

وذكرت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، في مؤتمر صحافي، إن الإصابات تتوزع بين 41 حالة قادمة من الخارج و19 محلية عن طريق العدوى، مضيفة أنه تم إخضاع 11863 شخص للعزل الصحي الذاتي، أتم منهم 4422 شخصا فترة العزل في حين مازال 7441 شخصا تحت العزل الصحي الذاتي والمراقبة الصحية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن أمس الجمعة الحجر الصحي العام في البلاد، بهدف التصدي لفيروس كورونا المستجد، بجانب تعليق التنقل بين المدن، ما عدا للحالات الطارئة فقط.

وأعلنت وزارة النقل واللوجستيك التونسية عن تعليق الرحلات الجوية الداخلية ابتداء من يوم غد الأحد 22 مارس/آذار 2020 وحتى إشعار آخر.

وتم تسجيل أول حالة وفاة لمريض نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في تونس الخميس الماضي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حسب موقع "worldometers" حوالي 290 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 11800، فيما وصل عدد المتعافين لقرابة 94 ألف شخص.