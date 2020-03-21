لبنان... ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 206 حالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ 206 حالات في عموم البلاد.

وأصدرت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم السبت، بياناً عطفا على البيان السابق، أنه:

"بعد ورود نتائج مخبرية من قبل المستشفيات الخاصة الجديدة التي انضمت حديثا إلى لائحة مختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، والتي لم تكن قد أرسلت نتائجها عند صدور البيان، بلغ المجموع النهائي للحالات المثبتة 206 حالات".

وأضاف البيان:"كما وردت أيضا خلال الفترة الأخيرة 24 حالة جديدة من مختبرات خاصة خارج المختبرات الجامعية المعتمدة، ستتم إعادة التأكد من نتائجها في مستشفى رفيق الحريري الجامعي".

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأرقام تشير إلى بدء مرحلة الانتشار، وعليه تشدد الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، بخاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وإن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.