السيسي ينشر لأول مرة صورة له مع والدته بمناسبة عيد الأم

وكتب السيسي على حسابه الرسمي على فيسبوك تعليقاً على الصورة: "في عيد الأم، أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية إلى كل من ضحت وأعطت وتفانت، وكانت رمزاً للحكمة والصبر والإيمان والعطاء، من كافحت وكانت سندا وعونا. إلى من ندين لها بما غرسته في قلوب أبنائها من خير ومحبة ورحمة وتسامح".

وأضاف السيسي: "إلى أمي.. التي أدعو الله لها بالمغفرة والرحمة. وإلى كل أم من عظيمات مصر، أتوجه إليكن جميعًا بأسمى آيات الاحترام والتقدير والعرفان".