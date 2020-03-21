"شكرا لمن يساعد"... الشوارع السورية خالية والمواطنون يلتزمون بالحجر.. صور

شهد عدد كبير من الشوارع في المدن السورية هدوء وخلوا من المارة والسيارات بعد طلب الحكومة السورية من المواطنين التزام منازلهم كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ونقلت وكالة "سانا" صورا لعدد من الشوارع في مدن حلب وحماة واللاذقية وحمص ودرعا وهي خالية من أي حركة، وكتب الوكالة:

"معاً ضد كورونا.. شكراً لمن يساعد .. التزامكم منازلكم أكبر مساعدة".

وأصدرت الحكومة السورية تعميما للمحافظات في البلاد يتضمن اتخاذ القرارات اللازمة لإغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة.

وجاء على صفحة رئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك اليوم السبت:

"استكمالاً للجهود الحكومية الساعية لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة التداعيات القائمة والمحتملة لانتشار وباء فيروس كورونا وتحصين بنية السلامة العامة.

رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس يصدر تعميماً للمحافظين يتضمن الطلب منهم اتخاذ القرارات اللازمة لإغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة على أن تلتزم هذه الجهات المستثناة بتدبير وإجراءات الصحة والسلامة العامة وذلك بهدف تقليص حركة المواطنين في الأسواق وغيرها من الأماكن العامة إلى أدنى حد ممكن حرصاً على السلامة والصحة العامة بدءاً من يوم الأحد الواقع فية ٢٠٢٠/٣/٢٢ وحتى إشعار آخر وذلك بالتنسيق مع من يلزم لضمان حسن وكفاءة التنفيذ".

وكانت الحكومة السورية دعت أمس الجمعة المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والتوجيهات في تطبيق الحجر الطوعي، محذرة أنها في حال عدم الاستجابة سوف تفرض "الحجر الإلزامي".

وجاء في بيان على صفحة رئاسة الوزراء في سوريا على فيسبوك:

"أهاب الفريق الحكومي بالمواطنين التحلي بدرجة عالية من الوعي والمسؤولية لجهة الالتزام بإجراءات "الحجر الطوعي" التي من شأنها الحفاظ على السلامة العامة لئلا يتم فرض "الحجر الإلزامي" في حال عدم التقيد بذلك".