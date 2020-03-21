أمريكا ترحب بدعم "الوفاق" لوقف الأعمال العدائية في ليبيا

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، الأطراف الليبية كافة لوقف الأعمال العسكرية الدائرة، ورحبت بقبول رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج بوقف الأعمال القتالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

القاهرة- سبوتنيك وذكرت الوزارة في بيان "الولايات المتحدة تنضم لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا وترحب بقرار رئيس الحكومة السراج بدعم وقف فوري إنساني للأعمال العدائية، من أجل السماح للسلطات المحلية بالتعاون في مواجهة التحدي غير المسبوق للصحة العامة الذي يمثله فيروس كورونا المستجد".

وتابع البيان "حان الوقت لكل الأطراف بما فيها قائد الجيش الوطني خليفة حفتر لوقف العمليات العسكرية".

وأعربت حكومة الوفاق الوطني الليبية في العاصمة طرابلس، أول من أمس الخميس، عن ترحيبها بالدعوة الدولية للوقف الإنساني للأعمال القتالية في البلاد من أجل التصدي لوباء كورونا المستجد.

وأكدت حكومة الوفاق "التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 لسنة 2020 الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين وينص على جملة مقررات من بينها وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين، وما زلنا حريصين على وقف إطلاق النار".

وأوضحت أن "نحتفظ بحقنا في الرد على الاعتداءات اليومية التي يتعرض لها المدنيون والمرافق والمنشآت المدنية في إطار الدفاع المشروع عن النفس، ومن باب أولى مخاطبة المعتدي بشكل مباشر للكف عن انتهاكاته وجرائمه".

وأكد البيان "ضرورة إعادة فتح حقوق ومرافئ النفط واستئناف التصدير تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ظل متطلبات المواجهة الفعالة والعاجلة لجائحة كورونا".

وختتم البيان "النفط هو مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي وهو شريان الحياة الاقتصادية والسبيل الوحيد لضمان توفير الاحتياجات الأساسية لكافة المواطنين ويعود الإغلاق بالضرر البالغ على الجميع".

ودعت سفارات الولايات المتحدة وفرنسا والجزائر وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إضافة إلى وزارة الخارجية التونسية جميع أطراف النزاع الليبي إلى وقف فوري وإنساني للقتال لتمكين السلطات الصحية من الاستجابة للتحديات التي يشكلها تفشي فيروس كورونا المستجد.