السيسي يعيين مستشارا جديدا لشؤون الصحة والوقاية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قرارا بتعيين الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشارًا له لشؤون الصحة والوقاية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن "الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق بعد قرار تعيينه مستشارا للرئيس لشؤون الصحة والوقاية.

وشغل الدكتور محمد عوض تاج الدين منصب وزير الصحة والسكان المصري في الفترة من 11 مارس 2002 إلى 31 ديسمبر 2005.

وهو من مواليد 23 نوفمبر 1945 أي يبلغ من العمر 74 عاما.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الجمعة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس "كورونا" المستجد هو 285 حالة، من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة.

وأعلن الجيش المصري أن الجهات المعنية في القوات المسلحة قامت بعمليات تطهير وتعقيم لبعض الشوارع والميادين الرئيسية في القاهرة، وذلك في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.