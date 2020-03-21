الجيش الليبي يرحب بمبادرة وقف القتال لأغراض إنسانية لمواجهة كورونا

رحب الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، بالدعوة لوقف الأعمال القتالية في البلاد لأغراض إنسانية تتمثل في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في بيان "تبدي القيادة العامة ترحيبها بالدعوة الصادرة بخصوص وقف القتال لأغراض إنسانية للاستجابة لوباء كورونا".

وتابع المسماري "تؤكد القيادة العامة بأنها كانت ولا تزال، تنظر لكل الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام وإيجاد التوافق بين الليبيين بشكل إيجابي، حيث سبق لنا الانخراط في عدة محافل واجتماعات دولية، ولازلنا نرحب بكل جهد يصب في هذا الاتجاه، وبما يضمن تفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها وطرد المرتزقة".

وفي وقت سابق، قال المسماري، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط": "يمكن أن نذهب في هذا الاتجاه احتراما لهذه الدعوات، واحتراما للموقف الإنساني الحالي. فالموقف الحالي خطير جدا، لأن هذا الوباء ينتشر بسرعة كبيرة جدا في العالم، وإذا لم تقف البشرية جمعاء في مواجهته فقد يقضي على شعوب وحتى على دول بأكملها".

وكانت سفارات الولايات المتحدة وفرنسا والجزائر وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إضافة إلى وزارة الخارجية التونسية دعت، جميع أطراف النزاع الليبي إلى وقف فوري وإنساني للقتال لتمكين السلطات الصحية من الاستجابة للتحديات التي يشكلها تفشي فيروس كورونا المستجد.