الجيش الليبي يتهم تركيا بنقل "مرتزقة" على رحلات إعادة العالقين المتجهين لمصراته

بنغازي - سبوتنيك . واتهم الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، تركيا باستغلال الموقف الإنساني المتعلق بإعادة الليبيين العالقين بمطارات تركيا، لنقل المرتزقة وما وصفهم بالإرهابيين على ذات الرحلات المتجهة إلى مطار مصراته الخاضع تحت سيطرة حكومة الوفاق، وحمّل الأمم المتحدة مسؤولية إلزام أنقرة بوقف الأعمال العدائية.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في بيان "لا بد هنا من التذكير بالمسؤولية المباشرة لبعثة الأمم المتحدة، والأطراف الراعية لمؤتمر برلين، في إلزام حكومة الوفاق منتهية الصلاحية، وكذلك تركيا ومرتزقتها بوقف الأعمال العدائية، باستمرارهم في نقل المرتزقة الإرهابيين إلى طرابلس".

كما أضاف المسماري "استغلوا حاليا الموقف الإنساني المتعلق بإعادة المواطنين الليبيين العالقين بمطارات تركيا والتي استعملت واستغلت لنقل المرتزقة الإرهابيين من المطارات التركية على ذات الرحلات المتجهة إلى مطار مصراتة، وكذلك استمرار إرسال الأسلحة والمعدات العسكرية من الموانيء التركية إلى ميناء طرابلس ومصراتة لدعم المرتزقة والإرهابيين".