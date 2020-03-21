الإمارات تغلق الشواطئ والحدائق والمسابح ودور السينما والصالات الرياضية خوفا من كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إغلاق مؤقت للشواطئ العامة والخاصة والحدائق والمسابح الخاصة والعامة ودور السينما والصالات الرياضية المخصصة للتدريب، وذلك اعتبارا من غدا الأحد ولمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم.

وقررت "الوزارة و الهيئة" تقنين عمل المطاعم والمقاهي ومنافذ تقديم خدمة الاكل والشرب للفترة نفسها قابلة للمراجعة والتقييم، على أن تقوم بتلبية طلبات التوصيل للمنازل، واستضافة زبائنها بواقع 20% من طاقتها الاستيعابية، مع مراعاة المسافات "التباعد الاجتماعي"، والتي لا تقل عن مترين شريطة تطبيق إجراءات التعقيم وشروط الصحة العامة، مع استثناء الأكشاك الخارجية والطلبات الشخصية التي يقوم بها الزبائن بأنفسهم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وحثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الجمهور على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، كما طالبتا في الوقت نفسه المؤسسات الاتحادية والمحلية القطاع الخاص المسؤولة تنفيذ هذه القرارات وفق ما كفله لها القانون، ومراقبة إجراءات التطبيق ووضع الإرشادات اللازمة لتوعية الجمهور في هذا الشأن.

وبحسب أحدث إحصائية، فقد بلغت حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الإمارات 140 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة حالتين فقط، وتعافى 31 مريضا من بين المصابين.

يذكر أن بلدية دبي، نفذت في الساعات الأولى من اليوم السبت، حملة تعقيم مكثفة لشوارع المدينة؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وبحسب صحيفة "البيان"، انطلقت حملة التعقيم من شارع الرقة بحضور وإشراف مدير عام بلدية دبي داوود الهاجري؛ وتهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وكإجراء احترازي في مكافحة انتشار فيروس "كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في وقت متأخر من مساء أمس، وفاة شخصين بسبب فيروس "كورونا".