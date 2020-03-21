الحكومة اليمنية تعلق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، تعليق إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، حتى إشعار آخر، احترازاً من فيروس كورونا المستجد.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن بيان لوزارة الأوقاف والإرشاد، أنه "تقرر إقامة صلاة الجمعة والجماعة في البيوت، وتعليق إقامتها في المساجد حتى إشعار آخر وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا".

وأضافت أن القرار تضمن "إيقاف جميع حلقات التحفيظ، ومدارس ودور تحفيظ القرآن الكريم، ومنع إقامة أية محاضرات أو دروس أو حلقات علمية في المساجد أو خارج المساجد حفاظاً على المجتمع من تداعيات الفيروس".

وأكدت الأوقاف اليمنية أن "هذه الإجراءات الاحترازية تأتي نظراً لما يمر به العالم من جائحة فيروس كورونا السريع الانتشار، وكذلك حرص الشريعة الإسلامية على الحفاظ على أرواح الناس ودفع أي خطر عنها بأي وسيلة".

ودعت إلى "إتباع وسائل وإجراءات السلامة والبقاء في البيوت، والتقيد بتوجيهات الأطباء المختصين، وتعليمات وزارة الصحة العامة، ومنظمة الصحة العالمية لما فيه من مصلحة الجميع".