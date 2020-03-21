الجيش اليمني يعلن سيطرة قواته على مواقع شمال البيضاء

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، استعادة مواقع من قبضة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة البيضاء وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على حسابه في "تويتر" عن قائد اللواء 117 مشاة، العميد أحمد النقح، إن "الجيش الوطني مسنوداً بتحالف دعم الشرعية شن هجمات عنيفة على الحوثيين في جبهة قانية شمال البيضاء"، مؤكداً تمكنه "من تحرير مواقع جديدة في جبهة قانية ومنها القطور والتباب السود وغيرها، بعد أن كان يتمركز فيها الحوثيون".

ووفقاً للعميد النقح، "بلغت الخسائر البشرية للحوثيين قرابة الـ 100 بين قتيل وجريح وأسير"، مشيراً إلى "استعادة الجيش عدداً من الآليات العسكرية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة".

وكان الجيش اليمني أعلن، الأربعاء الماضي، السيطرة على مواقع بينها المخابي والخرابة في منطقة اليسبل في جبهة قانية شمال البيضاء.

وسيطر الحوثيون، الثلاثاء الماضي، على مواقع خدار العرجاء وعقلة أبو شنعة والقطور ونقطة أمنية في جبهة قانية، اثر هجوم لعناصرهم على الجيش اليمني، حسب ما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

وفي سياق متصل أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، إلحاق خسائر بجماعة أنصار الله "الحوثيين"، بغارات جوية نفذها التحالف العربي على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في تغريدة على حسابه في "تويتر"، ‌‎إن "مقاتلات التحالف دكّت، اليوم، مواقع متفرقة يتمركز فيها الحوثيون شرق مديرية الحزم (مركز الجوف)".

من جهة أخرى، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بأن مقاتلات التحالف نفذت 10 غارات على مديرية خب والشعف أكبر مديريات الجوف، واستهدفت بـ6 أخرى مديرية الحزم مركز المحافظة.

