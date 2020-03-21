الجيش اللبناني يسير دوريات عسكرية لاحتواء تفشي "كورونا"

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أنها بدأت في تسيير دورياتها في المناطق اللبنانية كافة لتنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية لمواجهة وباء "كورونا" العالمي.

وشددت على ضرورة التزام المواطنين بقرارات ​مجلس الوزراء،​ الرامية إلى منع التجمعات وإقفال المؤسسات التي يشملها قرار التعبئة، مؤكدة أنها بدأت تسيير دورياتها في المناطق اللبنانية إنفاذا لهذه القرارات.

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب ، مساء اليوم السبت، أن وزارة الداخلية وقيادة الجيش وجميع الأجهزة الأمنية وضعت الخطط التنفيذية الملزمة التي تحفظ صحة اللبنانيين وحياتهم، وتتضمن تلك الخطط تسيير الدوريات الأمنية وإقامة الحواجز على الطرقات الفرعية والرئيسية.

كما دعا اللبنانيين إلى حظر تجول ذاتي، لأن الدولة لا تستطيع وحدها مواجهة هذا الزحف الوبائي، لافتا إلى أن المسؤولية هنا فردية ومجتمعية ورسمية في آن واحد.

وكانت أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في لبنان، ليصل إلى 206 حالات، بينهم 3 حالات حرجة.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت بعد ظهر اليوم السبت، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 206 حالات.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأرقام تشير إلى بدء مرحلة الانتشار، وعليه تشدد الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، بخاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وإن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.