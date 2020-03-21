تحذير من مصرية مصابة بـ"كورونا" يثير ضجة... فيديو

أثار تحذير صادر من شابة مصرية ضجة كبيرة على على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وبدت الشابة التي لم يتضح هويتها حتى الآن، وهي متأثرة بإصابتها بالفيروس التاجي، ونصحت الجميع في المقطع المصور بتوخي الحذر في حياتهم اليومية، كما عبرت عن ندمها لتجاهلها التعليمات الوقائية.

وقالت: "يجب أن تأخذوا الموضوع على محمل الجد، انتبهوا لأنفسكم ولأهلكم، وامتنعوا عن الزيارات".

ولفتت إلى أن "الخطأ الذي ارتكبته يكمن في أنها ذهبت لزيارة أصدقائها".

وأضافت: "كنت أخرج وأسافر بشكل عادي، وأصبت بالفيروس. لا يجب أن نستهتر بالموضوع. لم أتخيّل أن أُصاب بالفيروس وتوقعته بعيدا عني جدا".

ونصحت الشابة المصرية الجميع بالحذر وعدم التهاون مع الإرشادات الصحية، خاصة إن كان الشخص يقطن مع أشخاص كبار أو صغار في السن.