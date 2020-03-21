وزارة الصحة في غزة تعلن إصابة فلسطينيين اثنين بفيروس كورونا

أعلن وكيل وزارة الصحة في غزة يوسف أبو الريش تسجيل إصابتين بفيروس كورونا لمواطنين عائدين من باكستان يوم الخميس الماضي.

وأكد أبو الريش، في مؤتمر صحفي، أن الحالتين كانتا بين المحجورين ولم يدخلا القطاع، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي حالة من داخل غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق، اليوم السبت، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في رام الله والخليل.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، إن "عدد المصابين ارتفع إلى 52 مصابا، تعافى منهم 17 شخصا".