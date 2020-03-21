طارق صالح يرد على اتهام عبد الملك الحوثي أمريكا بنشر فيروس كورونا 

علق العميد طارق محمد عبدالله صالح، اليوم السبت، على تصريحات زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) التي اتهم فيها أمريكا بنشر فيروس كورونا ضمن حرب بيولوجية تشنها ضد خصومها وأعدائها.

وقال قائد المقاومة الوطنية في القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية في تغريدة اليوم السبت: "عبدالملك الحوثي، أنت من سيدخل كرونا إلى اليمن بواسطة خبراء الحرس الثوري".

وأضاف: "إيران أدخلت فيروس كورونا إلى لبنان والآن تريد ادخاله إلى اليمن".

المنافق عبدالملك الحوثي انت من سيدخل كرونا إلى اليمن بواسطة خبراء الحرس الثوري .

إيران ادخلت فيروس كرونا إلى لبنان والان تريد ادخاله إلى اليمن

خدام خدام الجرافي — طارق محمد صالح (@tarikyemen) March 21, 2020

واتهم عبد الملك الحوثي، في وقت سابق، اليوم السبت، الولايات المتحدة، بنشر فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد – 19)، ضمن حرب بيولوجية تشنها ضد خصومها وأعدائها، محملاً إياها مسؤولية ظهور أي حالة إصابة بالفيروس في اليمن.

وقال الحوثي، في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، بمناسبة ذكرى مقتل مؤسس الجماعة حسين الحوثي: "أمريكا وبعض الدول تمتلك مختبرات ضخمة بإمكانيات كبيرة تعمل على استعمال الفيروسات الضارة التي تنشر الأوبئة وتفتك بالبشر".

كما حمل القيادي في جماعة "أنصار الله" محمد علي الحوثي، الاثنين الماضي، التحالف العربي، مسؤولية أي تفشٍ لفيروس كورونا في اليمن، متهماً إياه بتعمد عدم اتخاذ أي إجراءات وقائية لمواجهة الوباء.

يشار إلى أنه حتى الآن، سوريا واليمن وليبيا هي الدول العربية الثلاث الوحيدة التي لم تبلغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي في خضم نزاع مستمر.

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.