سلطنة عمان تعلن ارتفاع عدد مصابي "كورونا" إلى 55 وشفاء 17 آخرين

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس "كورونا" (كوفيد 19 )، لمواطنين مرتبطة بالمخالطة لقريب مصاب عائد من السفر إلى إحدى دول الخليج.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إن "الثلاث حالات الجديدة ترفع العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 55 حالة"، مضيفة أن "17 حالة تماثلت للشفاء".

وشددت الوزارة، على الجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة ودور العبادة، كما حرصت على تنبيه جميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة.

— وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) March 22, 2020

​وأوقفت سلطنة عمان، يوم الخميس الماضي، إصدار التأشيرات بكافة أنواعها، في خطوة إضافية للإجراءات والتدابير الاحترازية، التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وقالت الشرطة العمانية، عبر "تويتر"، "تسترعي شرطة عمان السلطانية انتباه الجميع، بأنه تم إيقاف إصدار التأشيرات بكافة أنواعها"، لافتة، انتباه المراجعين المستفيدين من خدمات المرور والجوازات والإقامة الأحوال المدنية؛ بأنه سيتم تنظيم عملية دخول المراجعين إلى قاعات الخدمات بما يضمن عدم وجود أعداد كبيرة في الانتظار.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.