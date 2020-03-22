الأردن تنفي وفاة أحد مواطنيها في الخارج بفيروس كورونا

نفت وزارة الخارجية الأردنية صحة ما تم تداوله، بشأن وفاة مواطن أردني في الخارج بفيروس "كورونا" المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز بأن الطبيب الأردني الذي توفي في إيطاليا، "شخصت رسميا وفاته بسبب نوبة قلبية حادة ولم تشخص كورونا".

وأوضح المسؤول الأردني قائلا "الخارجية لم تبلغ رسميا لغاية الآن عن إصابات بين المواطنين الأردنيين في الخارج، مشيرا إلى أن بعض وسائل الإعلام تناقلت هذه الأخبار".

وأشار إلى أنه تم تقليص الأعمال القنصلية في الدول التي تشهد انتشارا واسعا للفيروس واقتصارها على الحالات الضرورية كإجراء احترازي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين الأردنيين ومنع الاحتكاك.

​وأكد الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارات الأردنية في الخارج للتواصل مع المواطنين الأردنيين والاطمئنان عليهم وتقديم جميع الخدمات الممكنة.

وكان الجيش الأردني قد بدأ بالانتشار منذ صباح 19 آذار/مارس وحتى إشعار آخر، لتنفيذ قرار إغلاق العاصمة عمان من جميع المنافذ.

وأطلقت السلطات الأردنية، صباح السبت، صافرات الإنذار وذلك إشارة إلى بدء العمل بحظر التجول في البلاد كإجراءات وقائية متخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الحكومة الأردنية الجمعة، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصبح العدد الإجمالي 84 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حسب موقع "worldometers" حوالي 308 آلاف شخصا، كما تجاوزت عدد الوفيات 13 ألف شخصا، فيما وصل عدد المتعافين لقرابة 96 ألف شخص.