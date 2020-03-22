الكويت تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

أعلنت الكويت، اليوم الأحد، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 12 حالة جديدة ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 188 حالة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، القول إن "593 شخصا أنهوا فترة الحجر الصحي، وأجرينا أكثر من 16 ألف مسحة، حتى الآن".

المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة الكويتية ليوم الأحد 22 - 03 - 2020#كونا #الكويت

(م.ث) pic.twitter.com/cTCcWChsQ8 — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) March 22, 2020

​وكان مجلس الوزراء الكويتي أعلن، أمس السبت، إن الكويت ستفرض حظر تجول في أنحاء البلاد من الساعة الخامسة مساء حتى الرابعة فجرا يوم الأحد لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

واتخذت الكويت بعضا من أقوى الخطوات في المنطقة لمكافحة تفشي الفيروس وبدأت حالة إغلاق فعلي يوم الخميس.

وقالت الكويت إن كل من يخالف حظر التجول قد يواجه السجن ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار(32157 دولارا)، وسيساعد الحرس الوطني الكويتي الشرطة في فرض تطبيق حظر التجول.

وقرر مجلس الوزراء أيضا تمديد تعليق عمل الهيئات الحكومية والخاصة أسبوعين.

وكانت الكويت قد مددت بالفعل، يوم الخميس، تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات حتى الرابع من أغسطس/ آب لتصبح أول دولة بين جيرانها تفرض مثل هذا الإغلاق الطويل لمؤسسات التعليم للحد من انتشار كورونا.